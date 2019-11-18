شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من زيوريخ، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 583 طردا به شرائط وزجاجات وعبوات أدوية ومستحضرات تجميل تستخدم لعلاج الشعر وتجميل الوجه.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.