شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن قرار وزارة النقل بعدم السماح بسير القطارات وأبوابها مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن قرار وزير النقل بعدم السماح للقطارات بالسير وأبوابها مفتوحة والهدف من هذا القرار والمسئول عن تنفيذه. 1ـ قرار وزير النقل يشمل إغلاق أبواب عربات كافة القطارات. 2ـ الهدف من القرار تقليل حوادث سقوط الركاب من أبواب القطارات اثناء سيرها. 3ـ أى راكب يسقط من باب القطار سيكون الكمسرى مسئولا لتركه الباب دون إغلاق. 4ـ الكمسارية فى كل قطار مطالبين بالمرور على العربات وإغلاق أبوابها طوال الرحلات. Advertisements 5ـ الراكب إذا فتح باب عربة القطار وقفز لن يتحمل الكمسرى أو عاملو القطار أى مسئولية. 6ـ وفقا للقرار أى كمسرى ملزم بإغلاق أبواب عربات القطارات حتى لا يتعرض للمساءلة. 7ـ قرار يستهدف تحقيق مزيد من عوامل والأمان خلال مسير القطارات.

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