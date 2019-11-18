شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 18 /11 /2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الإثنين ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل لبرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية و البحر المتوسط ما يؤدى ألى اضطراب الملاحة البحرية شرقا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 ، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إنخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة.

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وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتصحب بهبات قوية فوق الجبال مما تزيد من الإحساس بالبرودة وقد تعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة بشكل لافت في أغلب المناطق، وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في أجزاء من البادية الشرقية والجنوبية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية العالية.

ويُحتمل تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح.

الطقس فى فلسطين

تبقى الأجواء خريفية باردة نسبياً ، وتكون الأجواء جافة بشكل واضح مع تواجد للسحب العالية في السماء ، وتكون الرياح شرقية وتكون نشطة أحياناً ومثيرة للغبار في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.