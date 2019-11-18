"تحيا مصر" يوزع 35 ألف قطعة ملابس للطلاب الأولى بالرعاية بجامعة عين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر اليوم معرضا داخل جامعة عين شمس لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة" بحضور رئيس الجامعة وقيادات صندوق تحيا مصر. وكان صندوق تحيا مصر قد أكد أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات وأنه تم توزيع نحو 70 ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى، بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

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