شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: الوحدات والمراكز تقدم خدمات العلاج من الإنفلونزا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، على ضرورة زيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة للمنظومة، عند الشعور بأعراض الأنفلونزا، للكشف حرصا على عدم تعرضهم للمضاعفات الخطرة للمرض.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل فى منشوراتها الدورية، إن المراكز والوحدات مجهزة لاستقبال الحالات والكشف والعلاج بالمجان، مؤكدة أن الإنفلونزا خطرة على المصابين بأمراض مزمنة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن الكشف وصرف العلاج يحمى المريض من المضاعفات، مضيفة أن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة، لافتة إلى أن تغيير الجو والفصول يعرض الأطفال للإصابة بالأمراض المختلفة مثل البرد والسخونة.