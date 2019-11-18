شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية التابعة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالدولة، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد على، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

وأضاف المحامى بالنقض، أن اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة، تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.