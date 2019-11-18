شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مشهدا من وقائع محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" لـ 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم ، ونرصد أهم 15 مشهدا فى هذه الواقعة وهى:

1_ القبض على المتهمين بقتل محمود البنا فى أقل من 24 ساعة عقب قيامهم بارتكاب الجريمة وهم "محمد أشرف راجح، وإسلام عواد 17 عاما، ومصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

2_ عرض المتهمين على النيابة العامة بمركز تلا والنيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

3_ النائب العام يقرر إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجنى عليه "محمود محمد سعيد البنا" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وتحديد 20 أكتوبر الماضى كأولى جلسات المحاكمة.

4_أعلن محمد الحسينى، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا: "قررنا نحن محمد الحسيني المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجارى".

5_ قيام بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إثارة الشغب فى أولى جلسات المحاكمة وقوات الأمن تلقى القبض على 75 منهم وتحولهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.

6_ حضور المتهمين وسط حراسات أمنية مشددة من قبل قوات الامن يرتدون ملابسهم التى كانوا يرتدونها على عقب القبض عليهم من قبل قوات مباحث مركز شرطة تلا .

7_ قررت محاكمة جنايات الطفل "الأحداث" تأجيل القضية لعدم حضور محامى مع المتهمين إلى 27 أكتوبر، وطالبت هيئة الدفاع عن المجنى عليه بحضور محمد البنا والد المجنى عليه ، والتأكيد على الإطلاق على جميع الأوراق التى تخص سن المتهم الأول محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا وضرورة إستخراج صور رسمية من الأحوال المدنية، وفحص جميع الكارنيهات الصادرة من الجهات الرسمية من التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، بينما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل الجلسة لحين الإطلاع على أوراق القضية واستدعاء الطب الشرعى لسؤاله على سبب الوفاة للمجنى عليه.

8_ حضور المتهمين بقتل محمود البنا ثانى جلسات المحاكمة وسط حراسات أمنية مشددة ، وقدم محامى المتهمين جميع الأوراق التى تثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما بـ24 يوما أبعدت المتهم عن الإعدام أو حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتراجع محامى المجنى عليهم .

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9_قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" نظر القضية 27 أكتوبر لسؤال الشهود والطب الشرعى.

10_ بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ضحية الشهامة، بسماع جميع الشهود، وتفريغ الفيديوهات، وسؤال الطب الشرعى، والذى أكد أن سبب الوفاة طعنه غائرة بالفخذ الأيسر بنفس أداة الجريمة المضبوطة مما تسببت فى الوفاة.

11_قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" تأجيل القضية لسماع محامى المتهمين لجلسة 17 نوفمبر.

12_ حضور المتهمين يرتدون ملابس بيضاء للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليهم وحضورهم جلسات المحاكمة.

13_ حضور المستشار مرتضى منصور للدفاع عن المجنى عليه محمود البنا ويطالب خلال مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.



14 _ نضال مندور محامى المجنى عليه يتقدم بطعن على عدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل لمخالفته مبادىء الشريعة الإسلامية فى المادة 2 وهو القصاص، من مواد قانون الطفل، والمتعلقة بتحديد العقوبة واستبدالها كون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة مدة لاتتجاوز 15 عاما، وهذا النص غير دستورى لأنه يتعارض مع المادة 2 من الدستور وهى المصدر الرئيسى للقانون المصرى.

15_ قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا.ا، متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى بقتل محمود البنا ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما ومصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .