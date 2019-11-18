شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقصى مدة للإبلاغ عن حالة الوفاة لمكتب الصحة والقنصليات بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب التبليغ عن حالات الوفاة إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت بها الوفاة، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.

ويكون التبليغ عن واقعات الوفاة التى حدثت للمواطنين المقيمين بالخارج إلى القنصلية المصرية هناك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، ويكون التبليغ بمعرفة المكلفين به من نسختين على النماذج المجانية المعدة لذلك، وإذا حدثت واقعة الوفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعة.

ويقوم مكتب الصحة بإصدار شهادة الوفاة عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن–ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى لقيدها بسجلات الوفاة ثم إرسالها للإدارة لإدخال البيان بالحاسب.