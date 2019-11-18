شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تبكى على الهواء بعد ضجة خلع الحجاب: "لما أنزل القبر ربنا اللى هيحاسبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة صابرين، على الضجة التي أثيرت بسبب خلعها للحجاب، مشيرة إلى أنها خلعت "التربون"، وليس الحجاب، معقبة: "أنا من يوم ما لبست الباروكة قلعت الحجاب.. أنا قلت أني محتشمة".

وقالت "صابرين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إنها جاهدت مع نفسها وقت طويل، وسألت نفسها كثيرا "أنا صح ولا غلط.. لكن السوشيال ميديا تعبتني نفسيًا، وأنا طول عمرى بعمل أدوار محترمة وربيت ولادى تربية محترمة".

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وأجهشت صابرين باكية: "إيه اللي عملته غلط عشان كل شوية أتشتم، الناس عمالة تكتب شتايم، كان في حرب عليا.. ما ذنب أولادى.. ارتداء الحجاب أو خلعه أمر بينى وبين ربنا.. ربنا مش هيحاسبنا عشان حتة طرحة.. ربنا رحمن رحيم، سيبوني بقا.. لما أنزل القبر ربنا اللى هيحاسبني".

وواصلت: "أنا قلعت بس التربونة، وربنا يكرمني وأكون على قدر مستوى الحجاب، وأغرب تعليق جالي عملتي شعرك فين؟".