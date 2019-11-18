شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار× 24 ساعة.. الصحة: 4 وفيات و3 مصابين بحادث سقوط برج كهرباء بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. لجنة لمراجعة تظلمات أصحاب بطاقات التموين.. ضم 81 ألف زوجة غير مقيدة بمنظومة الدعم لبطاقة الزوج خلال شهر ونصف.. ومكاتب التموين المتطورة تسرع فى إنهاء الحصول على الخدمات.. والوزارة توجه بسرعة إرسال التظلمات وزير التموين: مخزون القمح يكفى 5 أشهر والسكر 5.8 شهر افتتاح أكبر تجمع بالشرق الأوسط لمحطات الطاقة الشمسية الشهر المقبل.. والكهرباء: مجمع "بنبان" الشمسى أكبر مؤشر على دعم الحكومة للمستثمرين.. ونستهدف الوصول إلى 20% من قدرة الشبكة من الطاقات المتجددة بحلول 2022 الزراعة تعلن ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة لـ 1200 فى اليوم الزراعة: 159 ألف رأس ماشية و8 ملايين طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما Advertisements الصحة: 4 وفيات و3 مصابين فى حادث سقوط برج كهرباء بأوسيم (تحديث) السبكى يكشف محاور خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالجمهورية السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم رئيس قطاع المشروعات بالرى: تنفيذ 16 مشروعا فى الصعيد بتكلفة 950 مليون جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار× 24 ساعة.. الصحة: 4 وفيات و3 مصابين بحادث سقوط برج كهرباء بأوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.