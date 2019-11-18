القبض على هارب من حكم في قضية تزوير بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على هارب من تنفيذ حكم قضائي خلال وجوده في دائرة قسم شرطة النزهة.

وتمكن النقيب محمد عاشور، ضابط مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، أثناء مروره بدائرة قسم شرطة النزهة من القبض على "عبدالعزيز ع." مقيم الإسماعيلية والصادر ضده حكم في القضية رقم 14 لسنة 2019 جنايات بئر العبد بالسجن 10 سنوات في جناية تزوير.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حسام حنفي، مفتش مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، اعترف بصحة الحكم.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.​