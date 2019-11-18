الأمن العام يطهر قريتي "حمرادوم وأبو حزام" ويضبط 33 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بقريتي "حمرادوم – أبو حزام"؛ لضبط العناصر شديدة الخطورة خاصة مروجي وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمحكوم عليهم الهاربين. شارك في الحملة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وأسفرت عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري ضمت "رشاش جرينوف - بندقيتين إسرائيلي - طبنجة حلوان- 36 بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى الصنع". في مجال تنفيذ الأحكام أمكن تنفيذ 214 حكما بإجمالي 83 محكوم عليهم منهم 6 أحكام جنايات، وإزالة 7 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

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