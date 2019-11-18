مدير مشروع غرب المنيا: ضاعفنا المساحة المزروعة رغم الظروف المناخية القاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج ومدير مشروع غرب المنيا، إن منطقة المشروع واجهت العديد من المشكلات المتعلقة بالظروف المناخية القاسية، مشيرًا إلى أن أعمال الزراعة مازالت مستمرة من خلال محصولي البنجر والقمح.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطتها لتوفير البنية الأساسية لمشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان في عام 2016، من خلال إنشاء مشروع زراعي متكامل زراعي حيواني، وبحثي استثماري.

ولفت عبدالعال لـ"الخليج 365"، إلى أنه بالرغم من تلك الظروف تمت زراعة 3000 فدان بنجر وألف فدان قمح، مؤكدًا استخدام أصناف تقاوي القمح "مصر2، وشندويل 1، وجيزة 171" التي تعطي إنتاجية عالية وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف؛ مضيفًا أن تلك الأصناف تتوافق مع سياسة الري بالترشيد.