إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات وأدوية التجميل، أخفاها راكب مصري داخل علب أحذية مغلفة على شكل هدية، فور وصوله من ألمانيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها لتحقيق مكاسب مادية.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميونخ، اشتبه محمد عبدالباقي مأمور اللجنة الجمركية في راكب حاول الدخول وسط مجموعة سياحية أتمت الإجراءات الجمركية، وبالعرض على أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، تم تفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالآشعة، تلاحظ وجود عبوات داخل علب.

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وتم تكليف كريم نبيل غريب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وجدت علب على شكل هدايا بفتحها وجدت علب أحذية بداخلها كمية كبيرة من مستحضرات وأدوية تجميل غالية الثمن.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.​