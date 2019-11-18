رئيس "زراعة البرلمان" لممثل الحكومة: "الفلاح مش لاقي يأكل عياله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استعرض الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مجهودات الوزراة، فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري.

وأشار شناوي إلى أن الوزارة تساهم في توفير بذور أغلب المحاصيل، بالإضافة إلى توفير كل البذور لبعض المحاصيل ومنها القطن، مشيرًا إلى أن أسعار المحاصيل متوازنة بشكل كبير.

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ومن ناحيته، عقب رئيس لجنة زراعة النواب، قائلًا: "لايوجد توازن في الأسعار، كما أننا نتحدث عن ضرورة توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر في النهاية، ولم يعد أحد يزرع القطن مثلًا بعد الآن، نظرًا لتراجع سعره إلى 1500 جنيه للقنطار".

وقال: "لابد من وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، الفلاح مش لاقي ياكل هو وولاده، بسبب التخبط في السياسات الزراعية"، متابعًا: "كلنا مع بعض في مركب واحد، والحكومة تخلت عن الفلاح، ووصل حاله إلى التسول".

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بعدة توصيات بشأن تفعيل الرقابة على المبيدات، منها دعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وتفعيل دور المرشد الزراعي، واستخداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليمكنوا من أداء عملهم، وأيضًا تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لاتدخل بطرق غير شرعية.