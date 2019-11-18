أخبار مصر | بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عدد كبير من المواطنين على الاستعلام بشكل يومى عن حالة الطقس، ولذلك تحرص هيئة الأرصاد الجوية على نشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وغيرها من المحافظات، وفي سبيل ذلك ننشر في السطور التالية توقعات هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2019.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط.

وعن حالة البحرين فهى معتدلة على البحر الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج من 1،5 إلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات والمدن اليوم الاثنين:

القاهرة: 17 27

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الأسكندرية: 18 27

طنطا: 18 26

نخل: 8 24

شرم الشيح: 22 27

الغردقة: 20 28

الأقصر: 15 28