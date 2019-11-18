أخبار مصر | أشرف صبحي يشهد انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يشهد انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال في مصر"، والذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، لنشر فكرة العمل الحر، وريادة الأعمال بين الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه في ظل الرعاية والدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لشباب مصر نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب في كل ما يتعلق بالابتكار، وريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة، والذي يأتي ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة حيث يمثل محور التدريب وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب بعدا أساسيا بتلك الاستراتيجية".

وأعلن "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال ترصد جوائز تحفيزية عبارة عن منح تدريبية في المعسكرات التي تنفذها الوزارة لكافة الشباب الذين وصلوا للمرحلة النهائية في مسابقات فريق نواة.

ويُعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال أهم وأكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم، ومناسبة للتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح وأصحاب الأفكار المبتكرة.

وبدأ انطلاق الأسبوع العالمي عام 2008، ومنذ انطلاقه شارك فيه أكثر من 10 ملايين شخص من 102 دولة في أنشطة مختلفة. ويستمر هذا الحدث السنوي على مدى فترة أسبوع واحد من شهر نوفمبر، وتشمل مشاركة خبراء ريادة الأعمال وصناع السياسات وممارسي التعليم والسياسيين.