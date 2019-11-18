أخبار مصر | رئيس البارالمبية: رياضة المعاقين مهمة ويجب الشعور بقيمتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البارالمبية: رياضة المعاقين مهمة ويجب الشعور بقيمتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إن مصر يجب أن تشعر بأهمية رياضة المعاقين التي تدخل السرور على الشعب المصري بحوزهم للميداليات المتنوعة.

وعبرت حياة خطاب خلال افتتاح بطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين عن سعادتها لوجودها في هذا الحدث، مؤكدة أنها حضرت فعاليات البطولة العام الماضي في محافظة الأقصر.

وشهد افتتاح البطولة كل من نظام دول رئيس الاتحاد الدولي للأثقال والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضات المكفوفين، والدكتور عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.