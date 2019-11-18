شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب ربط ملء سد النهضة بحالة النهر والجفاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرًا لم تبحث عدد سنوات التخزين، لكنها بحثت الوقوف على «هيدرولوجية» النيل خلال «الجفاف الممتد» على مراحل، وفقًا لهيدرولوجية النيل الأزرق، بحيث تراعى فترات الجفاف والجفاف الممتد الذي يشهده حوض النيل الأزرق خلال الفيضان السنوى، فضلًا عن طرح رؤية محددة لتشغيل الخزان الإثيوبى تتوافق مع السدود في مصر والسودان، وفقًا لما يتم تنفيذه في أحواض الأنهار المشتركة على مستوى العالم، موضحًا أن هيدرولوجية النيل الأزرق هي التي تحدد عدد السنوات، التي سيتم على أساسها التخزين، وهى رؤية مرنة تراعى مطالب الدول الثلاث.

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وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الإثيوبى لم يطرح خلال المفاوضات أن تكون مدة التخزين 7 سنوات، لافتة إلى أن وزير الرى السودانى هو مَن بادر بالإعلان عن وصول الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى توافق حول المدة الزمنية للملء خلال تلك الفترة الزمنية، وفق «هيدرولوجية» النيل الأزرق. وأوضحت أن الرؤية المصرية تعتمد على أن تتوقف مدة الملء والتخزين على حالة النهر خلال الفيضانات العالية والمنخفضة، وأن يقل عدد سنوات الملء في حالة الفيضانات العالية، أو يزيد في حالة الفيضانات المنخفضة، بما لا يخل بالحد الأدنى من التصرفات المائية اللازمة لدولتى المصب مصر والسودان.

وأكدت المصادر أنه تم إعداد تقرير مفصل لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول التقدم في مسار المفاوضات، تضَمّن تفاصيل ونتائج الاجتماعات الفنية الأخيرة، التي ترأسها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، واستمرت على مدى يومين، خصوصًا ما تمت مناقشته حول قواعد الملء والتشغيل، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق ثلاثى بحلول 15 يناير المقبل.

وأضافت: «اتفاق الدول الثلاث على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كل المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى، المقرر عقده في القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر المقبل، ويمثل مصر فيه الدكتور محمد عبدالعطى وزير الرى، فضلًا عن عرض العناصر الفنية الحاكمة لعملية الملء والتشغيل، وضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من السد، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث». وتابعت المصادر أن الاجتماعات تضمنت استعراض المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص وجهة نظر كل دولة، بهدف تحديد المسائل الفنية الخلافية حول السد وسبل حلها في الاجتماعات الفنية الثلاثة المقبلة.