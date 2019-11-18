شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اللواء أحمد راشد.. محافظ الجيزة

■ محمد أحمد إبراهيم مرسى. يعمل سائقًا بالأجر، رغم أنه مريض غضروف وممنوع بأمر الأطباء من ذلك، لكن ما باليد حيلة، على حد قوله. كان مقيمًا في العقار رقم 7 بشارع مسجد الرحمة، المتفرع من شارع المساكن، كفر طهرمس، فيصل، التابع لحى بولاق الدكرور. حتى صدر قرار إزالة للعقار، بقرار إخلاء إدارى برقم 115 لسنة 2012، من لجنة هدم المنشآت الآيلة للسقوط برقم 46 لسنة 2012، وذلك للخطورة الداهمة. وتم استدعاء السكان وعددهم «22 أسرة» وهو من بينهم، من قبل نيابة بولاق الدكرور، لأخذ أقوالهم، وتم الإخلاء، مع التعهد بصرف مبلغ «250 جنيها» كبدل إيواء أو إعانة، حتى يتم تسليمهم وحدات سكنية بديلة. وقام هو، وباقى السكان، بإحضار خطاب من وزارة الإسكان بعدد 100 وحدة سكنية، وتم تسليم الخطاب إلى المحافظة بتاريخ 7/2013. وتعاقب على المحافظة منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ثلاثة محافظين، ولم يتم تسليمهم شيئا. لذلك لجأ لكم، راجيا تسليمهم الوحدات رحمة بهم.