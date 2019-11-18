شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اللواء أحمد راشد.. محافظ الجيزة
■ محمد أحمد إبراهيم مرسى. يعمل سائقًا بالأجر، رغم أنه مريض غضروف وممنوع بأمر الأطباء من ذلك، لكن ما باليد حيلة، على حد قوله. كان مقيمًا في العقار رقم 7 بشارع مسجد الرحمة، المتفرع من شارع المساكن، كفر طهرمس، فيصل، التابع لحى بولاق الدكرور. حتى صدر قرار إزالة للعقار، بقرار إخلاء إدارى برقم 115 لسنة 2012، من لجنة هدم المنشآت الآيلة للسقوط برقم 46 لسنة 2012، وذلك للخطورة الداهمة. وتم استدعاء السكان وعددهم «22 أسرة» وهو من بينهم، من قبل نيابة بولاق الدكرور، لأخذ أقوالهم، وتم الإخلاء، مع التعهد بصرف مبلغ «250 جنيها» كبدل إيواء أو إعانة، حتى يتم تسليمهم وحدات سكنية بديلة. وقام هو، وباقى السكان، بإحضار خطاب من وزارة الإسكان بعدد 100 وحدة سكنية، وتم تسليم الخطاب إلى المحافظة بتاريخ 7/2013. وتعاقب على المحافظة منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ثلاثة محافظين، ولم يتم تسليمهم شيئا. لذلك لجأ لكم، راجيا تسليمهم الوحدات رحمة بهم.
اللواء أحمد إبراهيم.. محافظ أسوان
■ عبدالله سليمان محمود سليمان، عن الحاجزين وحدات سكنية مميزة «120 م» كاملة التشطيب، بمشروع الإسكان التابع للمحافظة. يشكو لكم عدم تسلمهم الوحدات. فهم تقدموا لها بناء على الإعلان عنها في شهر أكتوبر 2008. وسددوا «20» ألف جنيه، ثم مبلغ آخر بنسبة تقدر بـ30% من سعر الوحدة، وذلك في إبريل لعام 2013. وتباعًا سددوا كل المبالغ التي طُلبت منهم، وفقا للوحدة المحلية. كما قاموا بسداد الأقساط الشهرية للوحدة المحلية أيضا، بشيكات شهرية عن طريق البنك الأهلى. ثم تم تحرير العقود لهم، كل وفق اختياره للوحدة، وتسلموا خطابات التخصيص، وتم إخطارهم بتاريخ تسيلم الوحدات وهو 30/6/2014. ومرت خمس سنوات، ولم يتسلموا شيئا حتى الآن، رغم سدادهم أكثر من 80% من قيمة الوحدات. لذلك لجأوا لكم ليعرفوا مصيرهم، ومتى سيتم تسليمهم الوحدات.
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