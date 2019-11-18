شكرا لقرائتكم خبر عن دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وألمانيا يتصدر أعمال الرئيس في برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهى المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن أيضًا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائى، ومن المقرر أن يلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف «راضى» أن الرئيس سيلتقى كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلًا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها.

في السياق نفسه، أكد سفير مصر في ألمانيا، خالد جلال، أن التعاون المصرى الألمانى في ملفى الهجرة والإرهاب مبهر ووثيق، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وبرلين بشكل عام أكثر من ممتازة وتاريخية.

وأضاف «جلال»- في تصريحات صحفية أمس-: «أن الإطار السياسى العام تم ترسيخه والبناء عليه وتطويره من عام 2015، خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا»، مضيفا: «أن العلاقات بين القيادتين عميقة، وهناك تفاهم كامل في العديد من الموضوعات المهمة على الأجندة الدولية، وهو ما يسهل التعاون في المجالات الأخرى، سواء اقتصادية أو فنية».

وأشار سفير مصر في ألمانيا إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وثيق جدًا، حيث إن هناك تبادلًا للمعلومات وتعاونًا بين الجانبين وتدريبات مشتركة على أحدث التقنيات.

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وعن الأزمة الليبية، قال «جلال»: «إن ألمانيا كانت لها مبادرة منذ 5 أشهر بعقد قمة دولية حول ليبيا بالتعاون مع القيادة المصرية، حيث حرصت المستشارة الألمانية على استشارة القيادة المصرية في مسألة قمة ليبيا، باعتبار أن المسألة تمس الأمن القومى المصرى بسبب الحدود بين البلدين، وتم عقد 3 جولات من المفاوضات وستعقد الجولة الرابعة خلال أيام؛ والجانب الألمانى أوضح أنه لن يمضى في عقد هذه القمة إلا لو كان الجانب المصرى في حالة من الارتياح، لأن هناك إدراكًا كاملًا لمدى أهمية ليبيا لمصر والدور المصرى في ليبيا».

وأشار سفير القاهرة في برلين إلى أن ألمانيا تولى أهمية خاصة لزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر؛ حيث أبدت الشركات الألمانية رغبة كبيرة في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية من خلال مصر التي وضعت تشريعات ومميزات أمام الشركات الأجنبية.

وأوضح أن تلك التشريعات تجذب الشركات لإنشاء مصانعها للتصنيع داخل مصر أو تخزين بضائعها والاستفادة من الاتفاقيات والأطر التجارية التي عقدتها مصر مع مختلف دول العالم، فهناك منطقة التجارة القارية الإفريقية وهى تعطى الشركات العاملة في مصر فرصة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهناك منطقة التجارة العربية الحرة، وهى تعطى الشركات العاملة في مصر النفاذ إلى جميع الدول العربية.

واعتبر «جلال» ما حدث في منطقة شرق بورسعيد وقناة السويس مشروعًا متكاملًا سواء من ناحية البنية التحتية أو الإطار التشريعى بما يشمله من مزايا أخرى جاذبة للشركات الأجنبية وغيرها.

ونظَّمت الجالية المصرية في ألمانيا أمس وقفةً للترحيب بالرئيس لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، ورفع المشاركون أعلام مصر وألمانيا وصور الرئيس، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، ورددوا الهتافات المعبرة عن حبهم لمصر، وتقديرهم للرئيس على خلفية الأغانى الوطنية، بينما حرص الرئيس على تحية أبناء الجالية، والإعراب عن تقديره لتحملهم مشقة المجىء لتحيته.

وتشهد العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا تطورًا كبيرًا، منذ أن تولى الرئيس السيسى مسؤولية إدارة البلاد وزيارته الأولى إلى ألمانيا عام 2015، وربما يعود الفضل في هذا التطور إلى تكثيف التشاور واللقاءات بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث قام الرئيس بأربع زيارات إلى ألمانيا خلال 2015 و2017 و2018 و2019.

وزارت المستشارة «ميركل» مصر مرتين، الأولى في مارس 2017 والثانية في فبراير 2019، كما التقى الرئيس والمستشارة الألمانية مُؤخرًا مرتين على هامش أعمال قمة العشرين في اليابان، ولاحقًا في فرنسا على هامش أعمال قمة السبع الصناعية.

واتسع نطاق التعاون الثنائى بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات جديدة، مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى والإنتاج الحيوانى، وذلك إلى جانب تكثيف التنسيق والمشاورات الدورية السياسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.