شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطهير ترعة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس عمرو سعيد، مدير هندسة الري بالسويس، أن العمل يجري على قدم وساق لتطهير ترعة السويس بداية من منطقة سرابيوم وحتى هاويس السويس وكوبري الباسل.
وأشار «سعيد» إلى الانتهاء من اعمال التطهير حتي قرية جنيفة، وتكثيف أعمال التطهير واستكمال إزالة الحشائش وورد النيل من الترعة بمنطقة جنيفة وحتى كوبري الباسل والهاويس.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار أعمال النظافة والتطهير بالترعة والحفاظ على المنسوب المثالي لها.
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