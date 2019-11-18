شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: تعديل مرتقب يطيح بـ10 وزراء من الحكومة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن هناك ملاحظات على مستوى المحافظين، وعدد كبير من الوزراء.

وأضاف رزق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك وزراء على مستوى رفيع مثل، وزراء، الكهرباء والأوقاف والتخطيط ورئيس الوزراء.

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وتابع أن وزير الأوقاف كان في مقدمة الصفوف في المعركة مع الإخوان، وكان واضحًا، ولا يمكن المزايدة عليه. وأوضح رزق أن عددًا لا بأس به، لا يقل عن 10 وزراء، سيناله التغيير الوزاري القادم.

وأشار رزق إلى أن وزير التموين من القلة السياسية في الحكومة الحالية، وبرلماني قديم وكان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، ولكن هناك خطأ جسيما فعله فيما يتعلق ببطاقات التموين.