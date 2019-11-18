شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بشيكاغو: الكنيسة تجمع كافة المصريين بالمهجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بشيكاغو إنه يشارك باسم الخارجية المصرية في احتفالية اليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على خدمة الكنيسة القبطية بمنطقة وسط أمريكا وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على مشاركه أبنائها بالخارج وربط المهجر بالوطن دائمًا.

وأضاف اثناء حضوره احتفالية اليوبيل الذهبي بكنيسة مارمرقس بشيكاجو: أن الكنيسة تجمع المصريين دائمًا معًا ولاسيما في ظل نشاط القمص صموئيل ثابت وكيل الكنيسة وما يقوم به من مجهود وتواصل بين أبناء الجالية.

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وأشار أبو العينين لتقديره لدور قداسه البابا تواضروس الثاني وما يقوم به من مجهود في خدمته بالخارج ويتمنى أن تكون زيارته المقبلة لوسط أمريكا، وهو حدث مهم يسعد الجالية المصرية وهي جالية متميزة، تضم مجموعات وكوادر ناجحة من أطباء وأساتذة جامعات وخبراء في إنشاء السدود والطاقة النووية، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التي تقوم بجولات خارجية. ويأمل في زيارتها لوسط أمريكا في ظل توجه القيادة المصرية لربط الخارج بالوطن.

وأشاد أبو العينين بالدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية لما تقدمه من دعم للبلاد وهذا يظهر من خلال زيارات قداسة البابا تواضروس للخارج ودعمه لمصر وأيضًا أبناء مصر ودعمهم ومساندتهم لوطنهم في المحافل الدولية.