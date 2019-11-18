شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نصف قرن مرت على كنائسنا بالمهجر والخدمة تتسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومرور ٥٠ عامًا على تأسيس كنيسة مارمرقس، أول كنيسة بالمنطقة.

وقال البابا في كلمة مسجلة أذيعت باحتفالية مرور نصف قرن على تأسيس كنيسة شيكاغو: والحقيقة، إن عمل الكنيسة القبطية بالمهجر يتسع فى أماكن كثيرة وبدأنا نحتفل بمرور نصف قرن على الخدمة فى أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا وجنوب افريقيا وكينيا ومواقع كثيرة.

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وأضاف: الخدمة تتسع وانطلقت مع تأسيس الكنيسة على يد القديس مار مرقس وامتداد الكرازة وزرت عدد من المناطق وأتمنى زيارة المنطقة بوسط أمريكا وهي منطقة تضم عددًا من الكنائس. وأتمنى أن تصير يومًا ما إيبارشية مثل كثير من الإيبارشيات التي تم تأسيسها فى شمال أمريكا.

واستكمل: أنقل لكم تحياتي ومحبتي وأتمنى أن يكون الجميع بخير، ولكل الآباء الكهنة والقمص صموئيل ثابت وكيل الكنائس بالمنطقة ولكل الآباء الأحباء والخدام والخادمات والشباب وأرسل التحية أيضًا للأطفال وهم زهور المستقبل وأنا على علم أن الخدمة فى هذه المنطقة جيدة وتمتد عبر الأجيال.

واختتم: أتمنى أن تكونوا بخير وخدمتكم ناجحة ودائمًا موفقين فى كل الأنشطة التي تقدم لكل القطاعات فى هذه الكنيسة وكل سنة وأنتم طيبين وكل يوبيل وأنتم طيبين وعقبال ١٠٠ سنة وخدمة ممتدة ومتسعة.