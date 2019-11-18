شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد الجندى: لا يوجد ملك للموت اسمه "عزرائيل" لا فى الكتاب ولا السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الداعية الإسلامى الشيخ خالد الجندى إنه لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل" لا فى الكتاب ولا السنة، متابعًا: "لا يوجد مسند ثابت فى الكتاب والسنة عن أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وعندما تقول هذه المعلومة لأى أحد هيتم اتهامك فى دينك، وبعض الناس تفتكر هذا موجة لتغير الدين.. لأ دى موجة لتصحيح الدين".

وأضاف الجندى فى برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، أن: "الغيبيات كانت سببًا لحضارة البشرية، فالملائكة غيبيات ولكن حدث انحراف في فهمها ليتم اختراع ملائكة جدد مثل عزرائيل، حتى أنه يتم استخدام ملك الموت ليكون أيقونة الفزع رغم أنه ينفذ أوامر الله تعالى، ولا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع "الحور العين"، الذي يستغله البعض لتغييب العقول، موضحًا أن هذا يضيع الشباب وينشر الإرهاب ويفكك الدول والسبب هو الفهم الخاطئ للغيبيات".

وأشار الجندى إلى أن الرقية الشرعية أصبحت "سبوبة" للبعض حيث يتعاملون وكأن معهم مفاتيح الجنة والملائكة، مشددًا على أن التنوير مهمة ثقيلة جدًا.