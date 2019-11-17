شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث القطن»: 540 مليون دولار لتطوير قطاع الغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن، إنه يحسب للحكومة الحالية قيامها بإعادة تطوير قطاع الغزل والنسيج الذي ظل مهملا لفترات كبيرة، مشيرا إلى أن أحدث ماكينات دخلت هذا قطاع الغزل والنسيج في مصر منذ حوالي 30 سنة، أي أن الماكينات الموجودة حاليا في مصر غير مؤهلة للعمل بعكس الدول الأخرى.

وأضاف «نجم»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، الأحد، أن هناك نظم غزل جديدة ظهرت عام 1999 والقطاع العام لا يملك منها أي نوع حتى الآن، لأن قطاع الغزل والنسيج ظل في حالة جمود منذ عام 1992 حتى عام 2013 ولم يشهد أي تتطور يُذكر، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير كل المصانع الكبيرة لمواكبة التكنولوجيا في صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح أن الحكومة ضخت حوالي 540 مليون دولار لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتم التعاقد على شراء أحدث الماكينات وتعمل الحكومة حاليا على تطوير شركات المحلة كفر الدجوار والدقهلية ودمياط وحلوان، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيقلب خريطة القطن بصورة كبيرة وسيجعل استهلاك القطاع العام ما يقرب من 50% من إنتاج الدولة.