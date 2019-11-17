شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: السيسي يتابع تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بتكلفة 12 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بصورة مستمرة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المحافظات أولاً بأول، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن 3 برامج بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه.

وقال «شعراوي»، مساء الأحد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الرئيس السيسي سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماع مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المنظومة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارات (البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي)، والهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة، حيث تم إعداد منظومة متكاملة للنظافة والمخلفات الصلبة تضمــن رفع كفاءة الجمع المنزلي ونظافة الشوارع والنقل، وإنشاء المحطات الوسيطة المطلوبة للجمع الآمن، والاستفادة من المخلفات الصلبة بطريقة اقتصادية، والتخلص الأمن من خلال (مصانع التدوير والمدافن الصحية المحكومة)، والتطوير المؤسسي للمنظومة.

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وأكد الوزير أهمية دور كافة عناصر المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها المواطنون وتغيير ثقافتهم فيما يخص مشكلة القمامة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، مشددا على أهمية دور الإعلام في إنجاح المنظومة الجديدة.

كما أكد الوزير أهمية دور الأحياء بالمحافظات في سرعة التفاعل والتواصل مع المواطنين لحل مشكلة القمامة، لإحداث تغيير واضح في القمامة بالشارع المصري.

ولفت «شعراوي» إلى أن هناك خطة إعلامية خاصة بتنفيذ منظومة النظافة والمخلفات الصلبة سيتم تطبيقها وإعلانها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتاً إلى أنه بحلول 30 يونيو 2020 سيكون هناك تغيير بشكل كبير فيما يخص نظافة المحافظات.