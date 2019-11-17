شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قرارات غلق مطعمين و«كافيه» شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت لجنة الغلق بحي شرق الإسكندرية، الأحد، من تنفيذ عدة قرارات التشميع وغلق محلات مخالفة وغير مرخصة، تنفيذا لتعليمات المهندسه سحر شعبان، رئيس الحى.

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وقالت «شعبان»، في بيان، إن لجنة الغلق نفذت جميع قرارات الغلق، وجرى تشميع وغلق مطعم «ص. ك»، وكافيه «د»، وغلق مطعم «ك» بمنطقة مصطفي كامل.

وأضافت أنه استمرارا لأعمال رفع كفاءة الطرق بنطاق الحي، قامت ادارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله التي تقوم بها مديرية الطرق بمناطق متنوعة، حيث تم تجريف الطريق بشارع ابيس الثانية العمومي لبدء أعمال الرصف للخطة الاستثمارية 2020/2019.

وأشارت إلى أعمال إعادة الشئ لأصله في شارع ذو الفقار من طريق الحرية بالعرض الكامل، وتأتي تلك الأعمال في ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين ومازالت الأعمال والمتابعة مستمرة.