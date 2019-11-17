شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: وفد شركات سياحة بريطانية يزور شرم الشيخ الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك وفدا من شركات سياحة بريطانية سيقوم بزيارة شرم الشيخ في 4 و5 ديسمبر، للاستعداد لبدء توافد السياح الإنجليز للمدينة.

وأوضح «فودة» أنه التقى بهذه الشركات على هامش بورصة لندن للسياحة والتى عقدت بداية نوفمبر الجاري، وتم بحث جميع الأمور المتعلقة بعودة السياحة البريطانية لطبيعتها بعد قرار الحكومة استئناف الطيران البريطاني لشرم الشيخ.