شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مؤتمر «الأهرام لصناعة الدواء».. و«الصحة»: نتائج مبادرة علاج «فيروس سي» مبهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المصريين يشهدون مدى اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة من خلال المبادرات الصحية التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان آخرها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة فيروس «سي».

وأضاف «السبكي»، خلال إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة الأهرام لصناعة الدواء، الأحد، أن مصر هي أول دولة تؤسس لمفهوم التأمين الصحي الشامل عام 1964، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان أول الرؤساء المصريين اهتماما بملف الصحة وحاليا يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الملف على قائمة أولوياته.

Advertisements

واختتم مؤتمر «الأهرام» لصناعة الدواء فعالياته التي استمرت يومين، الأحد، بحضور مسؤولي الصحة والدواء وممثلي كبار الشركات العالمية والمصرية، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بمستقبل صناعة الدواء في مصر والتحديات التي تواجه تلك الصناعة.

وأوضح «السبكي» أن هناك تحديات كبيرة تواجهه قطاع الصحة في مصر، وصدرت عدة قوانين بشأنه منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهناك حكومات متتالية نجحت في إضافة فئات من الشعب للتأمين الصحي، ولكن لم تصل إلى الجميع حتى هذه اللحظة.

وأشار «السبكي» إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى مدى اهتمام الحكومة الكبير بهذا الملف، وأنها تتابع عن كثب مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، خاصة أن المواطن ينفق حوالي ٦٢٪ من نفقاته على العلاج وحده.

وفيما يتعلق بعلاج فيروس «سي» والأمراض غير السارية، أكد «السبكي» أن نتائج تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الصدد «مبهرة بكل المقاييس»، حيث تم الكشف على 70 مليون مواطن خلال 7 أشهر فقط، لافتا إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بهذه المبادرة، وسوف يتم تسليم رئيس الجمهورية شهادة خلو مصر من «فيروس سي» عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة.