شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: لا أحد يمتلك شعبية الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يختلف عن غيره، لأنه جاء بطلب وإلحاح شعبي، والشعب الذي استدعاه من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف ياسر رزق، خلال لقاء إعلامي، أن هذا لم يحدث مع أي رئيس مصري سابق منذ محمد نجيب وحتى مرشح الإخوان «الاستبن».

Advertisements

وأكد ياسر رزق أن الرئيس السيسي لا يوجد بديل له في حجم شعبيته، ونحتاج أن نحافظ عليه، لأنه جاء في مرحلة مهمة في تاريخ البلاد بعد ثورة.

وتابع رزق، مصر ولاّدة وبها شخصيات كثيرة قادرة على إدارة البلاد، ولكن السيسي هو الأنسب لبناء الدولة الحديثة الثالثة من كل الجوانب، بما فيها عملية بناء الإنسان المصري، وتحقيق ما نتمناه وما يدور في مخيلته لصالح مصر.

وأشار إلى أنه لا توجد طبقة سياسية حول الرئيس ولا طبقة إعلامية على النحو المرجو، كما أن الطبقة التنفيذية بها عبء، والرئيس يدافع عنهم أمام الشعب، ولكنه في الاجتماعات الرئيسية حاد ولا يتهاون مع الأخطاء.