شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: «السيسي يواجه الهجمات الإعلامية المعادية.. ورد فعل الحكومة بطيء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتصدى للهجمات الإعلامية، التي تشن على مصر، في إطار الحرب النفسية الموجهة ضدها منذ 2011، والتي اشتدت بعد 30 يونيو.
وأضاف رزق، خلال لقاء إعلامي: «لا توجد أي طبقة تصد الهجمات عن الرئيس، سواء الإعلام أو العمل التنفيذي، فهناك بطء شديد في رد الفعل الحكومي ومواجهة الشائعات»، مؤكدا أهمية عدم الاكتفاء برد الفعل.
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