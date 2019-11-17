شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بـ«القومي للكبد»: نحتاج لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمود طلعت، منسق عملية زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، على تبرع أهالي قرية نوارة بالفيوم بـ 700 كيس دم لمريض كبد، «صورة جميلة جدًا وكنت متوقعها»، على حد قوله.

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وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية، أن هناك حالة مشابهة أيضًا في الفيوم في قرية بجوار القرية التي بها المريض الأخير وقاموا أيضًا بالتبرع بالدم بشكل كبير للغاية، وتابع: «أنا مشرف على تحضير المريض لحد ما يدخل العملية، تحضير الدم، وبكون مسؤول عن حملة للتبرع بالدم للمريض خاصة الذين لهم رغبة في ذلك، لكى أجمع لهم أكياس الدم مجانًا».

وقال: «كان فيه مريض زارع كبد برضوا من 10 شهور في قرية جنب القرية اللي فيها عادل فودة اللي هو المريض الحالي، كانت فيه ناس كتير اتبرعوا ليه، أنا تواصلت معاه على طول قولتله فيه واحد من قرية جنبك هيزرع زيك بالضبط، ياريت تخلي الناس تتبرع وتساعده».

ولفت: «الناس في القرية اللي عند المريض الأول بقوا ينافسوا أهالي قرية المريض فودة في التبرع، ده يساعدنا إحنا عشان نتخطى مرحلة العملية والعلاج بسلام ونفسية المريض ونفسية أهله تكون مستريحة لما يحسوا إن البلد كلها معاهم، وعاوزين ننشر ثقافة التبرع بالدم بين الناس».