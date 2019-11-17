شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المنتدى الثاني للصداقة المصرية اليونانية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق المنتدى الثاني للصداقة اليونانية المصرية في مدينة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج ومحافظة الإسكندرية ووزارات الخارجية والتعليم والتنمية باليونان، خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2019.

ونظم المنتدى المركز التربوي والثقافي للجالية المصرية المقيمة في اليونان، بالتعاون مع جمعية «بطليموس اليونانية» و«الجمعية العلمية اليونانية»، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ونائب بطريرك الكنيسة اليونانية بالإسكندرية.

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وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن احتفالية اليوم ليست الفعالية الرئيسية للمنتدى، وأن الفعالية الرئيسية ستعقد في مكتبة الإسكندرية، الأحد، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من اليونانيين في مصر، وأكثر من 120 من اليونانيين القادمين من خارج مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يأتي امتدادا لسلسلة الفعاليات التي يجرى تنظيمها بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي في ضوء مبادرة إحياء الجذور «نوستوس» التي أطلقت في أبريل 2018، بين الجاليات الثلاث المصرية واليونانية والقبرصية، وبتشريف من رؤساء الثلاث دول.

وأضافت الوزيرة أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية، وقيم الصداقة، وإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المميزة الاستثنائية التي تربط الشعبين، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلدين.