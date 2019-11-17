شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» أمام «محلية البرلمان»: «لا حصانة لمسؤول في منصبه.. والأداء هو الفيصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص منظومة قيادات الإدارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية.

وقال «شعراوي» أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني، إن «المنظومة هي عصب القيادة والسيطرة على محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، مشيرا إلى أن المنظومة تتولى تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلى البرامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، وكذلك السيطرة الإدارية على الوحدات المحلية ( المراكز / المدن / الأحياء / القرى )، بغية تحقيق التنمية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين».

كما عرض الوزير الوضع الراهن لمنظومة القيادات بالإدارة المحلية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة، وإجمالي الدرجات المالية المشغولة حالياً بالمنظومة (273) درجة، والدرجات المعلن عنها من خلال الإعلان الحالي (65) درجة، وهناك 35 درجة خلت بعد الإعلان وجاري الاعداد للإعلان عنها.

وأوضح «شعراوي»، أهم الانجازات التي حققتها الوزارة فيما يخص منظومة القيادات، أن الوزارة أصدرت (4) حركات كبرى تضم كافة المحافظات شملت نقل وتحريك عدد (247) قيادة، حيث تم خلال هذه الحركات القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية، حيث تم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن.

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وتابع أنه تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين، ومن مساعدين إلى رؤوساء مراكز)، كما تم تصعيد (27) رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد، مشددا على أن تلك الحركات المحلية التأكيد على عدة رسائل أهمها أنه لا حصانة لأحد في منصبه، والفيصل هو الآداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين.

وعرض الوزير ما قامت به الوزارة فيما يخص الإعلان رقم 2 لسنة 2019 الخاص بقيادات الإدارة المحلية، حيث تم عمل حصر بالدرجات المالية الخالية وعدد (65) الخالية والمنتظر خلوها، وتم طلب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن هذه الدرجات.

وتابع الوزير أنه تم تلقي الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وتم استلام عدد (1183) ملف، مضيفاً أنه تم عمل اختبارات لجميع السادة المتقدمين في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي في عدة مجالات مختلفة (حاسب آلي – لغة انجليزية – لغة عربية – معلومات عامة – سمات شخصية – وعلوم سلوكية )، وحضرها عدد (1072) متقدم خلال 7 أيام .

كما تم عقد مقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين وعضو قانوني واستاذ بجامعة القاهرة لعدد (1072) متقدم خلال 11 يوماً أسفرت عن اختيار عدد (105) مرشح.

وأوضح إنه جاري عقد اختبار سمات شخصية بالأكاديمية الوطنية للشباب للسادة المرشحين للتعيين .

وحول منظومة تقييم القيادات بالوزارة، أكد أنه تم تفعيل العمل على أربعة محاور فيما يخص تقييم قيادات الإدارة المحلية تمهيدا للتجديد أو التصعيد وهى تقييم الجهات الرقابية، وتقييم المحافظين، وتقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات، وتقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، وتقييمات جهات أخرى ( أعضاء مجلس النواب – مواطنين – شكاوى – إعلام).