شكرا لقرائتكم خبر عن خلال احتفالية اليوم العالمي للطفل المبتسر.. إضاءة برج القاهرة ليلا باللون الأرجواني لاهتمام مصر بالطفل المبتسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حملة «ابن البدري»، خلال احتفالية الجمعية باليوم العالمي للطفل المبتسر، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي لصندوق تحيا مصر، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور مصطفى غنيمة، وكيل أول وزارة الصحة والسكان، وعدد من أطباء واستشاري الأطفال والنساء والتوليد في مصر.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، إن مشاركة صندوق تحيا مصر مع الجمعية في حملة «ابن البدري»، يعد الانطلاقة للاهتمام بالطفل المبتسر، إضافة إلى تبنيه إضاءة برج القاهرة ليلا باللون الأرجواني، علامة كبيرة عالمياً للإشارة إلى اهتمام مصر بالطفل المبتسر، مشيرة إلى أن كل المواقع العالمية، ستنقل ذلك مثلما نقلت العام الماضي إضاءة الأهرامات وأبوالهول، في مثل هذا اليوم، والذي يحتفل فيه العالم من كل عام بالطفل المبتسر، لافتة إلى أن برج القاهرة باللون رمزا للتحدي منذ عام 1956.

وقال الدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي لصندوق تحيا مصر، إن التوجه ليس شخصيا من صندوق تحيا مصر، وإنما هو توجه رئاسي من رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة المواطن المصري، فالصندوق على استعداد كامل لدعم كل المبادرات الصحية، وفق أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية.

وأضاف الوحش، خلال الاحتفالية، المنعقدة بمركز شباب الجزيرة، أنه في إطار سعي الدولة لتوفير حياة كريمة، لمواطنيها، كانت مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء الصندوق عام 2015، والذي أنشيء بالقانون رقم 84 لنفس العام، ويتمتع برعاية وإشراف رئيس الجمهورية، بشكل مباشر، ومنحه الرئيس الاستقلال المالي والإداري، حتى يتخذ قراراته سريعا في كافة المبادرات المجتمعية، وفق توجهات رئيس الجمهورية.

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وتابع الوحش أن هدف الصندوق هو خدمة المجتمع، ودعم كل المبادرات المجتمعية، وقد ساهم الصندوق في إطار المبادرات الصحية، بالمساهمة في الحملة القومية للكشف عن فيروس سي بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية والعسكرية، بقيمة 500 مليون جنيه، وأطلق مبادرة نور حياة على مدار 3 سنوات، بقيمة مليار و200 جنيه، وقد بدأ العام الأول لها.

وأشار الوحش إلى أنه في إطار اهتمام الصندوق بالطفل المبتسر، تم تخصيص 200 مليون جنيه، للبدء بالقرى الأكثر احتياجا في هذا الصدد، في الصعيد، وتم توفير 562 حضانة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، يتم من اليوم توريد ٣٠٦ حضانة لأربع مستشفيات ضمن حملته الجديدة لسد العجز في الحضانات ومستلزماتها في مستشفي ٦ أكتوبر العام بالجيزة والمنيا في مستشفى العدوة المركزي، وبني سويف في مستشفى ببا ومستشفى الوسطى أسيوط في مستشفى النساء والتوليد العام، ومطروح في مستشفى العام المركزي، والقاهرة في مستشفى الزهراء الجامعي.

وتابع أن هذه النسبة قابلة للزيادة، لافتا إلى أن هناك تعاونا مستمر مع وزارة الصحة، في مجال توفير الحضانات للقرى الأكثر احتياجا، يصل لحد توفير طيارة لنقل الطفل للخارج إذا استلزم الأمر، موضحا أنه تم توفير حضانات في كل من كفر الشيخ والشرقية، ومرسى مطروح، مؤكدا أن المبادرة مفتوحة.

واستطرد الوحش أن هناك 100 ألف طفل مبتسر في مصر سنويا، ومعدل الوفيات 2% سنويا نتيجة ضعف الإمكانيات، قائلا:«أيدينا ممتدة للجميع، وهناك توجيهات رئاسية صريحة بصحة المواطن أولا، والطفل هو بذرة المواطن».

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنهم يدافعون عن الطبيب من أجل الدفاع عن المريض، فهم- حسب وصفه- نقابة للأطباء والمرضى، مشيرا إلى أن حلمه أن تتكاتف الموارد المالية وغير المالية، وأن يتوفر إلى جانب الـ ١٠٠٠ حضانة المطلوبة، الطاقم الطبي الذي يشرف عليها.

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وأضاف خيري، خلال الاحتفالية، أنه يتمنى استكمال المنظومة الطبية بالكامل، ليس عبر توفير الإمكانيات والمستلزمات، وإنما توفير الأطباء أيضا، مشيرا إلى أن نقص الموارد والمستلزمات الطبية، هو سبب تكرار الاعتداء على المستشفيات.