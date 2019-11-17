شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تدعم صابرين بعد خلع الحجاب: «كل واحد حر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الفنانة نشوى مصطفى على صورة الفنانة صابرين بدون حجاب، حيث قالت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك «وبالمناسبة كل واحد حر أنا بحب صابرين، صابرين ممثلة معجونة موهبة غول تمثيل يتخاف منها ويتعمل لها حساب كممثلة نجمة من وهي طفلة».

وأضافت: «صابرين أرقى بني آدم ممكن تقابله، جدعة وبنت بلد وكريمة عمرى ما شفتها اتكلمت على حد غير بكل خير، أول مرة اشتغلت معاها كنا لسه في أولى معهد تمثيل وهى كانت نجمة، رغم أننا تقريبا من سن واحد، كانت عندها عربية مرسيدس وإحنا كلنا كنا معندناش، فكانت بعد ما نخلص الأوردر توصلنا كلنا كل واحد بيته، أو توصلنا المعهد ومفيش مانع بردوا كانت بتعزمنا على ساندوتشات في السكة».

واستكملت: «تاني مرة اشتغلت معاها كان مسلسل إخراج صديقنا وليد عبدالعال، رغم السنين صابرين هي هي نفس التركيبة الطيبة الراقية، صابرين شالت التربون اللي كانت بتحطه على شعرها، وطبعا اللي واخدين التوكيل ابتدوا يقطعوا وينهشوا فيها وحيقطعوا فيها يومين تلاتة كمان، بس بعد كده حتطلع حاجة جديدة يفتوا فيها، يا بشر الله واحد والوسطاء يمتنعون، يا صابرين أنا بحبك».