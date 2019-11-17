شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار «محرز» كأول مصرية عضوًا بمجلس أمناء المركز الدولي للأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صوت مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، بإجماع أعضاء مجلس الأمناء على اختيار الدكتورة محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كأول باحثة مصرية يتم اختيارها عضوا في مجلس أمناء المركز، وذلك في اجتماعه المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية «روما» وجاء الاختيار بناء على الجهود المبذولة في مجال تنمية الثروة السمكية في مصر منذ توليها منصب نائب وزير الزراعة.

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ويعتبر المركز الدولي للأسماك منظمة أبحاث دولية لا تهدف للربح، وتستغل إمكانيات المصايد والاستزراع السمكي للحد من الجوع والفقر في العالم النامي، ويعتمد أكثر من مليار شخص فقير على معظم البروتين الحيواني من الأسماك، كما يعمل حوالي 250 مليون نسمة في مجال الصيد والاستزراع السمكي حول العالم.

والمركز الدولي للأسماك هو عضو في المنظمة العالمية للبحوث الزراعية من أجل توفير مستقبل آمن للغذاء، وقد تم إنشاؤه عام ١٩٧٥ ومقره ماليزيا، وله ٧ مكاتب رئيسية في أفريقيا وآسيا والباسيفك.

جدير بالذكر أن نائب وزير الزراعة قد سبق اختيارها خبيرة دولية في معظم المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.