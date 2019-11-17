شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومي للمرأة»: «نفقة الطفل» لابد أن تكون ملزمة للأب بـ«شكل صارم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قانون الأحوال الشخصية مهم للغاية كونه يّهم كل الأسرة، وهناك تخوفات من قبل السيدات حول قانون النفقة وحق الخلع وحقوق المرأة بصفة عامة والتي اكتسبتها في السنوات الماضية.

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وشددت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، على ضرورة وجود «شرطة للأسرة» أو آليات مختلفة سواء من شرطة مدنية أو آليات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو آليات تابعة لوزارة العدل، من أجل تنفيذ حقوق الطفل، والمحافظة عليها، وهذا الملف محل نقاش، حيث يجب أن تكون هناك شرطة للأحوال الشخصية.

وتابعت: «فيه سيدات كثيرة قلقة من مادة الخلع، والإبقاء على قانون الخلع وقلقانين من النفقة والرؤية، اتنشر العديد من التصريحات حول قانون الأحوال الشخصية، ولكننا نتعامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الأسرة والطفل في المقام الأول».

وواصلت :«المرأة هي عادة بتتبهدل في المحاكم عشان تاخد نفقة أبنائها عشان، أو عشان تتحرك قانون الخلع، ولذلك تعد الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية، لا يمكن التراجع عن أي مكتسب اكتسبته المرأة الفترة الماضية، ولا يمكن التفاوض فيه من الأساس، ونفقة الطفل لابد أن تكون ملزمة للأب بشكل صارم».