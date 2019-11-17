شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: تأجيل القمة العربية الإفريقية لموعد يحدد لاحقا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الافريقية فى دورتها الخامسة والتى كانت ستستضيفها السعودية فى 25 الشهر الحالى، تم تأجيلها.
وأوضح السفير "زكى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن القمة العربية الإفريقية تأجلت لموعد سيتم تحديده لاحقا.
وعن أسباب تأجيل القمة، قال السفير "زكى" :"لا يوجد سبب واضح للتأجيل".
وكانت القمة العربية الإفريقية فى دورتها الرابعة، عقدت عام 2016 فى غينيا الاستوائية تحت شعار "معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي " .
وناقشت القمة قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والتنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة في الموضوعات الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة قضية أعباء الديون على أفريقيا، وتسوية النزاعات
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