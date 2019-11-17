شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة يعقد أول اجتماعاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت كلية دار العلوم جامعة القاهرة اليوم بمجلس الاتحاد المنتخب وهو الاجتماع الأول للمجلس بحضور الدكتور عبد الراضى عبد المحسن "عميد الكلية" ودكتور حجاج أنور "وكيل الكلية" ومحمد لطفى "مدير رعاية الشباب بالكلية" وأميرة رمز الدين "رئيس اتحاد طلاب الكلية" وكرم وليد "نائب رئيس اتحاد الطلاب".

وافتُتحت الجلسة بكلمة ترحيب بمجلس الاتحاد الجديد والمنتخب من قِبل طلاب وطالبات الكلية من عميد الكلية، وقدم عبد الراضى خلال كلمته كل الدعم لطلاب الكلية ومساعدتهم سواء بالأنشطة أو بالدراسة.

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وأشار وكيل الكلية بحسب بيان الجامعة إلى أن الصفحة الرسمية الوحيدة التى تتلقى شكاوى طلاب الكلية هى صفحة الاتحاد.

وعرض أمناء اللجان خطتهم ومقترحاتهم التى اتفقوا عليها مع باقى أعضاء اللجنة ومن أهم هذه المقترحات التى قدمتها لجنة الجوالة والخدمة العامة مشروع خدمة عامة لكوبرى روض الفرج، وخدمة عامة لمستشفى أبو الريش والتبرع بالدم.

ومن ضمن مقترحات اللجنة العلمية تنظيم محاضرات فى البحث العلمى ثم إقامة مسابقة بحث علمى بعنوان "علاج العامية التى أطاحت بالعربية" وغيرها من الخطط، وتلقى عميد الكلية كل هذه الخطط بصدر رحب ورحب بكل مقترح يُفيد الطلاب والطالبات.