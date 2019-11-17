وزير الأوقاف: 2020 عام الكتاب المرئى والمسموع لتجديد الخطاب الدينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقرر الوزير، عقد دورة لهن في شهر ديسمبر لاختيار الأكثر تميزا منهن للمشاركة كواعظات مرافقات لبعثة الحج عام 1441هـ عقب امتحانهن في الجوانب الثقافية وفقه الحج والقرآن الكريم مع من يجتزن مسابقة الواعظات المتخصصات أو الواعظات المثقفات منهن أو من زميلاتهن من الواعظات المتطوعات، كما سيتم تخصيص جوائز مالية قيمة لأوائل الناجحات فى الدورة، والاستعانة ببعضهن مفتشات ومشرفات على المساجد الكبرى.

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