شكرا لقرائتكم خبر عن «law Talks».. مؤتمر للتواصل بين القانونيين المخضرمين وشباب المحاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك يوم الجمعة 29 نوفمبر الجارى مؤتمر"القانون يتحدث" التى ينظمه - للعام الخامس على التوالى - مجموعة من طلاب وخريجى كليات الحقوق المصرية "الدارسين باللغة الإنجليزية" ومؤسسى "the law magazine" وهى أول مجلة قانونية باللغة الإنجليزية في مصر والشرق الأوسط، صدر عددها الأول فى 2014.

وتستهدف الفاعلية التى أسسها المحامى "زياد على" خلق مجتمع قانوني قوى عبر تحقيق التواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات والتجارب القانونية من خلال خلق حوار دائم بين المنتمين للمجتمع القانونى.



شعار الفاعلية

وتتضمن الفاعلية التى تقام للسنة الخامسة على التوالى، ورش عمل للطلاب ومنح جوائز وألقاب لكبار ونجوم المجتمع القانوني، منها ﻟﻘﺐ ‏«ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ‏» لأحد المحامين المتميزين فضلا عن تكريم 3 من أبرز المحاميين الشباب، وإهداء جائزة «خالد الزغبى» لأكثر القضاة تأثيرا إضافة إلى تكريم أفضل فريق شئون قانونية بالشركات، وأفضل مكتب محاماة لسنة 2019.

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يشارك فى النسخة الخامسة من فاعلية القانون يتحدث “law Talks” عدد من كبار المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات وخريجى كليات الحقوق والمحامين من جميع الفئات.

‎وتأسست مجلة «The Law Magazine» فى 2014، على يد مجموعة من طلاب وخريجى الحقوق، وتهدف لنقل خبرات رجال القانون ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ وأساتذة الجامعات لشباب المحاميين بغرض تنمية المجتمع القانونى ومساعدة الطلاب والمبتدئين على الاندماج في المجتمع القانوني مع تأهيلهم لسوق العمل.

وتصدر المجلة ‎بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بواقع 4 أعداد فى السنة يضم كلا منها حوارات مع أبرز الشخصيات القانونية وأخبار عن مهنة المحاماة والقانون بشكل يساهم فى توعية الطلاب وخريجى كليات الحقوق.