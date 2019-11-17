النيابة تصرح بدفن 5 متوفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في انهيار برج كهرباء بشركة سقيل في أوسيم ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين. وصرحت النيابة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بدفن جثامين المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليهم. وانتقلت النيابة إلى مستشفى أوسيم لسماع أقوال المصابين الاثنين في الحادث. التحريات الأولية أفادت بأن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يفكون البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "110 أمتار"، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج. حسب التحريات سقط العمال من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة اثنين آخرين.



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