انهيار منزل آيل للسقوط في الجيزة دون إصابات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تسبب انهيار منزل آيل للسقوط بالقرب من ميدان الجيزة، في كسر ماسورة مياه نتج عنه حدوث ماس كهربائي بالمنطقة، اليوم الأحد.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط منزل بحارة الباشا المتفرعة من شارع الفاتح.

انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المنزل آيل للسقوط وغير مأهول بالسكان، وتسبب في كسر ماسورة مياه وماس كهربائي.

تم إخطار غرفة عمليات الكهرباء لفصل التيار الكهربائي، وأعطال المحافظة لإصلاح الكسر، في الوقت الذي فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار المنكوب حرصا على سلامة المارة.