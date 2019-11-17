"المنشآت الفندقية": نستهدف النهوض بمستوى الخدمة بالفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، إن الغرفة تهدف إلى رفع كفاءة المنتج السياحي المصري و العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الغرفة تؤيد عدم تطبيق سياسة تسعير الفنادق بدون الارتقاء بالمستوى المهني والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، اليوم الأحد، لاستعراض الخطط المدرجة من أجل النهوض بمستوى الخدمة بالفنادق وما يتبعه من ارتفاع متوسط الدخل السياحي لمصر، فضلًا عن استحداث وتطوير أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الاستشفائية والبيئية.

وناقشت الغرفة، خطط زيادة المناطق السياحية الجاذبة لحركة السياحة؛ من خلال تطوير البنية التحتية من طرق وإقامة فنادق متطابقة مع البيئة المحيطة بالفنادق؛ فضلًا عن منح التسهيلات للفنادق المقامة في المناطق الجديدة من حيث منح إعفاءات ضريبية ومد البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

وأكدت أن صناعة الفنادق تعد العصب المهم لصناعة السياحة حيث أنها تمثل 80% من مكوناتها من حيث رأس المال والعمالة المباشرة، موضحة أن السائح القادم إلى مصر لا يستطيع تمييز ما إذا كان الفندق الذي تم الحجز به معتمد من الوزارة السياحة وعضو بغرفة المنشآت الفندقية أم لا، لذا تم الاتفاق في مجلس إدارة الغرفة على تقديم الدعم لأي فندق يلجأ للغرفة لطلب الرأي أو الدعم الفني.

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وأشارت الغرفة، في اجتماعها، إلى أنه تم وضع المعايير الجديدة للفنادق المصرية بتنسيق مع وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية، كما تم تطبيق النجمة الخضراء الذي تم تصميم البرنامج لتناسب مع طبيعة المناخ بمصر وتضاريسها.

لافتة إلى أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة برنامج النجمة الخضراء 79 فندقًا في 15 مدينة سياحية تحتوي على ما يقرب من 22 ألف غرفة فندقية بما يعادل 10% من إجمالي عدد الطاقة الفندقية بمصر.

وأكدت الغرفة أنها استطاعت أن تخفض رسوم الرسو المؤقت للعائمات السياحية داخل نطاق مدن القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وبالنسبة للرسوم المحصلة من الفنادق العائمة المتوقفة للإصلاح بالورش وتلك المتوقفة عن التشغيل والممنوح لها مهلة من وزارة السياحة.

ولفت رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، إلى أنه تم مناقشة التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي مع مجلس النواب وتم تقديم عدة ملاحظات كافة الغرف وسيتم الرد عليها الشهر المقبل.