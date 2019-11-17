أخبار مصر | الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين: الأقصر والجيزة يمثلان زخم الحضارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين: الأقصر والجيزة يمثلان زخم الحضارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، إن الأقصر والجيزة يمثلان زخم الحضارات وأقدم الحضارات في العالم موجوده بهما.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين أن مصر استضافت هذه النخبة من الأبطال حول العالم وان مجلس الإدارة الحالي هو المجلس الذي أنشأ هذه الرياضة في مصر بكل مافيها من عناء وإرهاق وتعب، وتمنى "عوين" زيارة طيبة للوفود من الدول الشقيقة وللرياضيين على مستوى العالم بالنجاح والتميز.

وتنطلق البطولة بمشاركة 10 دول وهم تركيا، روسيا، أوكرانيا، التشيك، اليابان، ليبيا، الهند، جورجيا، فنزويلا بجانب المنتخب الوطني المصري