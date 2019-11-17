أخبار مصر | "الحرية المصري": مصر قادرة على تنظيم كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية المصري": مصر قادرة على تنظيم كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام سراج الدين، رئيس اللجنة الرياضية بحزب الحرية المصري، إن مشاركة المنتخب المصري الاوليمبي في بطولة أمم افريقيا تحت ال23 عاما، نجحت في ان تعيد بناء الثقة والمصالحة مع الجمهور مرة اخرى، والاداء الحماسي والرجولي للاعبين جعل الجماهير حريصون على حضور المباريات مرة اخرى.

واضاف سراج الدين، أنه الأداء المشرف الذي قدمه اللاعبين كان من المكاسب الفنية لهذه البطولة، وطمأن الجماهير بأن المنتخب الوطني لديه صف ثاني وثالث من اللاعبين القادرين على تحمل المسئولية، مشيرًا إلى ان هؤلاء اللاعبين سيتم تدعيم الفريق الأول للمنتخب المصري من خلالهم.

وعلى الصعيد السياسي، أوضح رئيس اللجنة الرياضية، ان الحضور الجماهيري يعد بادرة امل ورسالة واضحة امام العالم ان مصر قادرة على تنظيم وتأمين كأس العالم على أرضها وليست فقط بطولة الامم الافريقية.

وتابع ان هناك مكاسب على الجانب الاقتصادي والتسويقي، بدت في التنسيق مع عدد من شركات التسويق التي تعمل على متابعة اللاعبين عن قرب، والعمل على تسويقهم بانحاء العالم وخلق فرص جديدة لهم عبر الاندية المختلفة، مما يخلق لهم فرصا جديدة لاعلاء اسم مصر في جميع انحاء العالم، وايضًا في احياء سياحة المدرجات مرة اخرى، وحرص الجماهير اثناء مشاركتهم على اقتناء 'الاعلام والتي شيرتات' وما يتعلق برواج المباريات.

