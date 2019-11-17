أخبار مصر | مصر تمدد عمل بعثة علاج مليون أفريقي في جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تمدد عمل بعثة علاج مليون أفريقي في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سفارة جمهورية مصرالعربية في جنوب السودان تمديد عمل البعثة الطبية المصرية في إطار المبادرة الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، بدولة جنوب السودان.

وبحسب "السودان نيوز"، وافقت مصر على تمديد عمل البعثة الطبية لمدة شهر، حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بناء على طلب حكومة جنوب السودان الذي قدمته إلى السفارة المصرية في جوبا.

وقال بيان السفارة المصرية في جوبا إن ذلك جاء بعد النجاح الذى حققته البعثة منذ بداية عملها فى سبتمبر الماضى، جعلها محل إشادة من كافة الدوائر فى جنوب السودان وفي مقدمتها وزير الصحة ووزيرة الخارجية الجنوب سودانيين.

وأضافت أنه تم أيضا توسيع دائرة عمل البعثة من العاصمة جوبا إلى المدن الكبرى خارج العاصمة مثل واو وبور.

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وتضم البعثة الطبية المصرية 6 أطباء وأخصائيين مصريين، وتجرى كافة التحاليل الطبية المتقدمة اللازمة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وتقدم العلاج مجانًا للقضاء على فيروس سي، أسوةً بما تم داخل مصر فى إطار مبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

كما تحرص البعثة على نقل المعرفة للأشقاء في جنوب السودان، من خلال تدريب طواقم طبية محلية على استخدام أجهزة التحاليل وإرشاد المرضي، وتقوم أيضًا بجهود كبيرة للتوعية العامة بأمراض الالتهاب الكبدى وكيفية الوقاية منها.